Soma\'daki maden göçüğünde 5 işçinin ölümüne ilişkin 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

HABER: Fatih ÖZKILINÇ/Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde 5 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında işletmenin genel müdürü ve yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soma Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde yürütülen soruşturma için 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında işletmenin genel müdürü, genel müdür yardımcısı, etüt proje müdürü, üretim müdürü, iş sağlığı ve güvenliği müdürü, mekanik müdürü, vardiya amiri ile mühendislerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 9 şüphelinin, bu sabah Soma Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

7 MADENCİ TOPRAK ALTINDA KALMIŞTI

Olay, 1 Ekim saat 13.15 sıralarında Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana geldi. Madende yaşanan göçükte 7 madenci toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan 2 madenci yaralı olarak kurtarıldı. Çalışmaların devamında Halit Ersay (37), Kerim Ören (37), Ramazan İnce (26), İsa Olcay (48) ve Ömer Karakaya'nın (34) cansız bedenlerine ulaşılmıştı.