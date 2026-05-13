Soma Faciası'nda 12. Yıl: İHD'den Açıklama
Soma Faciası'nda 12. Yıl: İHD'den Açıklama

13.05.2026 14:15
İHD, Soma Maden Faciası'nın 12. yılını anarken işçi sağlığı ihlallerine dikkat çekti.

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği'nden, Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle yapılan açıklamada, "Önleyici ve denetleyici gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu yaşanan bu katliam işçi sağlığı ve güvenliğinin en açık ve ağır ihlallerinden birisidir. İzlenen cezasızlık politikası nedeniyle sorumlulardan hesap sorulmadı ve bu nedenle Soma katliamında yaşamını yitirenlerin yakınlarının acıları katlanarak devam ediyor" denildi.

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) Soma Maden Faciası'nın 12. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunları kaydetti:

"13 Mayıs 2014'te gerçekleşen Soma Maden katliamında yaşamını yitiren 301 madenciyi saygıyla anıyoruz. Önleyici ve denetleyici gerekli tedbirlerin alınmaması sonucu yaşanan bu katliam işçi sağlığı ve güvenliğinin en açık ve ağır ihlallerinden birisidir. İzlenen cezasızlık politikası nedeniyle sorumlulardan hesap sorulmadı ve bu nedenle Soma katliamında yaşamını yitirenlerin yakınlarının acıları katlanarak devam ediyor. İşçi sağlığı ve güvenliğini hiçe sayan politikalar ve uygulamalar hala yürürlüktedir. Bu nedenle, işçiler hala tehlike altındadır."

Bu politikanın bir yansıması da işçi, emekçi haklarını savunan sendikalar, insan hakları örgütleri, basın kuruluşları, avukatlar vb. bakımından yaşanmaktadır. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) tarafından hazırlanan Küresel Hakları Endeksine göre Türkiye işçi hakları bakımından dünyadaki en kötü 10 ülke arasındadır. İnsan eliyle gerçekleşen işçi cinayetleri önlenebilir. Tek yapılması gereken yeterli ve etkili tedbirlerin alınmasıdır. İHD olarak, yaşamını yitiren işçileri bir kez daha anıyor, yetkilileri gerekli tedbirleri almaya ve cezasızlık politikalarından vazgeçerek sorumlulardan hesap sormaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

