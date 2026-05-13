Soma Faciasının 12. Yılı

13.05.2026 00:09
KESK, Soma maden faciasının 12. yıldönümünde olayı bir iş cinayeti olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - KESK, 13 Mayıs 2014'te Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının 12. yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada, Soma'nın bir "kaza" değil, göz göre göre gelen bir iş cinayeti olduğu vurgulandı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Soma maden faciasının 12. yılı dolayısıyla açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bundan 12 yıl önce, 13 Mayıs 2014'te Soma'da yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın acısı, ilk günkü gibi yüreklerimizde duruyor. Bu büyük felakette kaybettiğimiz madencileri bir kez daha saygıyla anıyor, ailelerine ve tüm maden emekçilerine başsağlığı diliyoruz."

Soma katliamı bir 'kaza' değil, göz göre göre gelen bir iş cinayetiydi. Yıllar geçti, ancak ne sorumlular tam anlamıyla yargılandı ne de bu tür katliamların önüne geçecek adımlar atıldı. Siyasi iktidar, her zamanki gibi sorumluluğu 'fıtrat'a yükledi ve unutturmaya çalıştı. Ama biz unutmadık, unutturmayacağız! Soma davası, ülkemizde adaletin kimler için işlediğini, kimler için işlemediğini açıkça gösterdi. 301 işçinin hayatına mal olan bir katliamın ardından gerçek sorumlular yargı önüne çıkarılmazken, iktidar yargıyı adeta bir kalkan gibi kullanarak davanın içini boşalttı.

Bu cezasızlık politikalarının bir sonucu olarak, 12 yıl boyunca Ermenek'te, Şirvan'da, Amasra'da, İliç'te ve daha nice yerde işçiler göz göre göre yaşamlarını yitirdi. Her yıl ortalama 2 bin işçi iş cinayetlerine kurban gitti.

Soma, bu ülkede emeğiyle yaşayan milyonların ne denli güvencesiz koşullarda çalıştığını; yaşamlarının ne kadar kolay gözden çıkarıldığını gösteren en acı örneklerden biridir. Çünkü iş cinayetleri kader değil; vahşi kapitalist sömürü düzeninin dayattığı özelleştirmenin, kar uğruna göz yumulmuş ihmallerin, taşeronlaşmanın, sendikasızlaştırmanın ve denetimsizliğin sonucudur. Bizler emeğiyle yaşayanlar olarak, artık başka Soma'ların olmaması için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Güvenceli, sağlıklı ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları istiyoruz. Gerçek sorumluların yargılanmasını, taşeron sisteminin ve özelleştirmenin tümüyle kaldırılmasını istiyoruz. İşçinin değil, karın öncelendiği bu kapitalist çarpık düzenin değişmesini istiyoruz. Bir daha Soma olmasın diye, mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

