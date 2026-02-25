Soma Heyeti Ankara'da Görüşmeler Yapıyor - Son Dakika
Soma Heyeti Ankara'da Görüşmeler Yapıyor

Soma Heyeti Ankara\'da Görüşmeler Yapıyor
25.02.2026 14:22
Soma Termik Santralı sorunları için TES-İŞ'in oluşturduğu heyet, Ankara'da siyasi temsilcilerle görüşüyor.

(ANKARA) - TES-İŞ'in Soma Termik Santralı'nda yaşanan sorunları dile getirmek üzere oluşturduğu "Soma Heyeti", Ankara ziyaretleri kapsamında dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) tarafından Soma Termik Santralı ve kömür madenlerinde işçi alacaklarındaki gecikmeler, faaliyetlere ara verilmesi, ücretsiz izin uygulamaları ve işten çıkarmalar başta olmak üzere yaşanan sorunlara çözüm bulunması ve termik santralın devir sürecinin netleştirilmesi amacıyla oluşturduğu Soma Heyeti'nin Ankara'daki görüşmeleri sürüyor.

Soma'daki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu ve Soma Şube Başkanı Mustafa Girginler başkanlığındaki heyet, dün ilk olarak TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Ardından TBMM'de temaslarını sürdüren heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile bir araya geldi.

TES-İŞ Soma Heyeti ayrıca; AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ve TOBB Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü.

Sendikanın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, görüşmelere ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Görüşmelerde, özelleştirme sonrasında termik santral ve kömür madenlerinde yaşanan sorunlar, işçileri ve Soma halkını eylem yapmaya, meydanlara çıkmaya zorlayan gelişmeler detaylı şekilde aktarılmış, çözüm talepleri muhataplara iletilmiştir."

Soma Heyeti bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli ile görüşecek.

Kaynak: ANKA

Politika, Enerji, Güncel, Ankara, Soma, Son Dakika

