Soma'nın Hafızası "Karanlıktan Işığa" İzmir'de

19.02.2026 10:36  Güncelleme: 11:41
İzmir'de gerçekleştirilen 'Darkale / Tarhala – Karanlıktan Işığa' Karma Sergisi, Soma'nın zengin kültürel dokusunu sanatseverlerle buluşturdu. Serginin açılışında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ve Soma Belediye Başkanı Sercan Okur önemli mesajlar verdi.

(İZMİR) - Manisa'nın Soma ilçesini konu alan "Darkale/ Tarhala – Karanlıktan Işığa" Karma Sergisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sanatçıların Soma'ya gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında ortaya çıkan, Darkale Köyü başta olmak üzere Soma'nın tarihi dokusu, mimarisi, yaşam kültürü ve doğal güzelliklerini kapsayan eserlerden oluşan Soma: Darkale/Tarhala Karanlıktan Işığa Karma Resim Sergisi törenle açıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan açılış törenine; İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun eşi Özge Dutlulu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile eşi Özlem Okur, İzmir'in ilçe belediye başkanları, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Yıldır: Her karanlığın içinde bir ışık olmalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, konuşmasına 2014 yılında yaşanan Soma Maden Faciası'nı anarak başladı. "Hem büyük bir üzüntü hem acı hem de öfke yaşadık. 301 canımızı kaybettik. Aradan 12 yıl geçti ama bıraktığı derin izi hepimiz hala hissediyoruz" dedi. Serginin temasına değinen Yıldır, "'Karanlıktan Işığa' ismi çok anlamlı. Her acının içinde mutlaka bir umut vardır, olmalı. Her karanlığın içinde bir ışık olmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Okur: Sesimizi duyurmak için bu yola çıktık

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma'nın bir tercih yapmaya zorlandığını belirterek, "Bize 'ya temiz havadan vazgeçeceksiniz ya da işinizden' deniliyor. Soma'da bir kıskacın içindeyiz. Ancak biz bu mecburiyeti reddediyoruz; Soma buna mahküm değil. Sesimizi duyurmak için bu yola çıktık" dedi.

Sanatçılar Ayşe Mungan ve Mehmet Gülümser, sergideki eserler ve serginin ortaya çıkış sürecini sanatseverlerle paylaştı. Etkinlikte Ayşe Mungan tarafından hazırlanan ve Soma maden faciasını simgeleyen özel tasarım elbise izleyiciyle buluşturuldu.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sercan Okur, Edebiyat, Darkale, Güncel, Kültür, İzmir, Sanat, Soma

