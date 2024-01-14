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Somali Başbakanı, Etiyopya'nın Somali topraklarına müdahalesini uyardı - Son Dakika
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Somali Başbakanı, Etiyopya'nın Somali topraklarına müdahalesini uyardı

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Etiyopya hükümetinin Somali topraklarına müdahale etme ihtimaline karşı uyarıda bulundu. Barre, Etiyopya-Somaliland arasındaki denize erişim anlaşmasının hükümsüz olduğunu belirtti ve Etiyopya'nın müdahale etmesi durumunda sonuçlara katlanması gerektiğini vurguladı. Somali hükümeti, Etiyopya'nın Somaliland ile denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini geri çekmişti.

Somali Başbakanı, Etiyopya\'nın Somali topraklarına müdahalesini uyardı
14.01.2024 - 23:55,
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Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Etiyopya hükümetinin Somali topraklarına "müdahale" etme ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Başkent Mogadişu'da katıldığı programda açıklama yapan Barre, Etiyopya-Somaliland arasındaki denize erişim anlaşmasının hükümsüz olduğunu belirtti.

Etiyopya'nın, Somali topraklarına müdahale etmesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlara da katlanması gerektiğini vurgulayan Barre, şunlar kaydetti:

"Etiyopya, Somali'nin topraklarına müdahalede bulunamaz. Eğer böyle bir girişimde bulunurlarsa, ölülerini taşıyarak geri çekilecekler. Somali toprakları şarkılarla veya tehditlerle elde edilemez."

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'la denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Somaliland nihai anlaşmanın imzalanmasıyla Etiyopya'nın kendisini bağımsız olarak tanıyacağını duyurmuştu.

Somali'de yüzlerce kişi Somaliland ile anlaşan Etiyopya'yı protesto etmişti.

Kaynak: AA
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