Somali Cumhurbaşkanı, Etiyopya\'nın Somaliland ile yaptığı anlaşmayı reddetti

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, komşusu Etiyopya'nın Somaliland'la yaptığı deniz erişimi anlaşmasının hiçbir hükmü olmadığını belirterek, "Somali'de size (Etiyopya'ya) verilebilecek hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, mecliste yaptığı konuşmada, "Hiç kimse, dedelerimizin ve ninelerimizi vermeyi reddettiği bu toprakların bir karışını dahi vermeye güç yetiremez." dedi.

Yaşadıkları sürece Somali topraklarını müdafaa edecekleri sözünü veren Mahmud, "1 Ocak 2024'te Addis Ababa'da yaşananların hiçbir hükmü yoktur." diye konuştu.

Mahmud, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i, Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi ile yaptığı anlaşma konusunda uyararak, "İster federal hükümet olsun, ister bölgesel hükümet olsun, Somali'de size (Etiyopya'ya) verilebilecek hiçbir şey yok, kendinizi kandırmayın." diye konuştu.

Etiyopya'nın 2006'ya Somali'ye müdahalesinin ardından Eş-Şebab'ın ortaya çıktığını hatırlatan Mahmud, birçok Somalili gencin bu nedenden dolayı örgüt üyesi olmak zorunda kaldığını belirtti.

Şimdiye kadar iyi komşuluk ilişkilerine hep sadık kaldıklarını vurgulayan Mahmud, "Somali, Somali'nindir." şeklinde konuştu.

Bu arada, Somali Başbakanı Hamse Abdi Barre halka seslenerek, sakin olmaları çağrısı yaptı ve "Vatanımızın savunmasında kararlıyız, karamızı, denizimizi ve havamızı savunacağız." dedi.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'la denize erişim anlaşması yapması üzerine bu ülkedeki büyükelçisini bugün geri çekmişti.

Etiyopya hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ile Somaliland arasında dün liman kullanımı ve denize erişim için mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini bağımsız olarak tanıyacağını söylemişti.