Somali Cumhurbaşkanı Etiyopya\'ya resmi ziyarette bulunacak

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, son günlerde siyasi krizin yaşandığı Etiyopya'ya resmi ziyarette bulunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, basına yaptığı açıklamada, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) ve Afrika Birliği (AfB) toplantılarına katılmak üzere Etiyopya'ya resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında imzalanan denize erişim mutabakat zaptını hatırlatan Mahmud, "Bu toplantılarda, Somali'nin müdahale edilemeyecek bir hükümete sahip, bağımsız bir ülke olduğu mesajını vereceğiz." dedi.

Etiyopya ile Somali arasındaki Somaliland krizi

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu da alevlendirdi.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Somali hükümeti ise Etiyopya'nın, Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine Büyükelçisi'ni Etiyopya'dan geri çekmişti.

Arap Birliği ve AfB de Etiyopya ile Somaliland arasında deniz erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.