Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, BM'de bağımsız Filistin devleti çağrısını yineledi - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, BM'de bağımsız Filistin devleti çağrısını yineledi

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, BM Genel Kurulu'nda bağımsız Filistin devleti kurulması çağrısı yaptı. Mahmud, BM'ye güvenin yeniden tesisi ve çok taraflı sistemin güçlendirilmesini isterken Afrika'nın karar süreçlerinin dışında bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkına desteğini yineleyerek, bağımsız bir Filistin devleti kurulması çağrısında bulundu.

Somali Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Mahmud, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. dönem genel görüşmelerinde konuştu.

Mahmud, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkına desteğini yineleyerek, bağımsız bir Filistin devleti kurulması çağrısında bulundu.

Dünyadaki çatışmalar, jeopolitik rekabet, iklim değişikliği ve uluslararası işbirliğindeki gerilemeye de değinen Mahmud, BM'ye duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi ve çok taraflı sistemin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Mahmud, Afrika'nın, dünyanın geleceğine ilişkin kararların alındığı süreçlerin dışında bırakılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mahmud ayrıca Somali'nin, devlet kurumlarının inşası, demokratikleşme, güvenlik, anayasa çalışmaları, eğitim reformu, ekonomik büyüme ve kapsayıcı seçimler alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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