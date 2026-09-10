Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin eğittiği Gorgor Komandolarını ziyaret etti

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye tarafından eğitilen özel birliklerden Gorgor Komandolarına ziyarette bulundu.

Somali Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Mahmud, yakın zamanda ileri düzey eğitimlerini tamamlayan Somali Ulusal Ordusunun Gorgor Komandoları 1. Tümen Komutanlığına bağlı 21. Tugayına çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Askerlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Mahmud, birlik komutanları ve askeri yetkililerden yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Karargahtaki idari birimleri, askerlerin yaşam alanlarını, hastaneyi ve lojistik merkezleri inceleyen Mahmud, askerlerin genel durumunu, kendilerine sağlanan hizmetleri ve ulusal görevler için hazırlık düzeylerini değerlendirdi.

Gorgor Komandolarının ülke savunması ve terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadelede üstlendiği rolü takdir eden Mahmud, birliklere anayasal görevlerini yerine getirmeye hazır olmaları talimatını verdi.

Mahmud, askerlerden Somali halkının terörden arındırılmış ülke hedefine ulaşılması için çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, ordunun yeniden yapılandırılması, eğitilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesine sağladığı sürekli destek dolayısıyla Türkiye hükümetine ve Türk halkına teşekkür etti.

Mahmud, Türkiye'nin özellikle Gorgor Komandoları gibi özel eğitimli askeri birliklerin kurulması ve geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin Somali güvenlik güçlerine desteği

Somali Ulusal Ordusunun seçkin birlikleri arasında yer alan Gorgor Komandolarına Türk Silahlı Kuvvetlerince Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde eğitim verildi.

Türkiye tarafından askerlere temel ve ileri düzey askeri eğitimlerin yanı sıra terörle mücadele, meskun mahal operasyonları, atış, ilk yardım ve liderlik alanlarında eğitimler sunuluyor.

Aynı zamanda Türk polisi de Somali Polis Teşkilatına bağlı özel harekat birimi Haramcad'ın personeline eğitim veriyor. Haramcad birlikleri, başta terörle mücadele ve kamu düzeninin sağlanması olmak üzere kritik güvenlik operasyonlarında görev alıyor.

Gorgor Komandoları ile Haramcad Özel Harekat Polisi, Somali'nin güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye'nin eğitim ve donanım desteği sağladığı başlıca birlikler arasında bulunuyor.