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Somali Cumhurbaşkanı, motokurye kazasında hayatını kaybeden kişinin ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı, motokurye kazasında hayatını kaybeden kişinin ailesini ziyaret etti

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüyle sonuçlanan kaza nedeniyle Göçer'in ailesini ziyaret etti ve taziyelerini iletti. Göçer'in eşi de ziyaret sırasında bulunuyordu. Cumhurbaşkanı, Türk adalet sistemine güvenlerinin tam olduğunu ve sürecin gerektiği gibi devam edeceğini belirtti.

18.12.2023 - 19:18,
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FATİH'te motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.  Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen'in ofisini ziyaret etti. Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in de bulunduğu ofiste,  Somali Cumhurbaşkanı telefon açarak taziyelerini iletti.

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Göçer ailesinin avukatı Iyaz Çimen'i ofisinde ziyaret etti. Ziyarette kazada hayatını kaybeden Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'de bulundu. Ziyaret sırasında Bakan Nur'u arayan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Göçer'e taziyelerini iletti. Göçer'in teşekkür ettiği görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, "Ben Somali Cumhurbaşkanıyım. Mohammed Hassan'ın babasıyım. Acınızı paylaşıyorum. Baş sağlığı diliyorum. Bütün kalbimiz sizlerle. Bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye adaletine ve Türk adalet sistemine güvenimiz tamdır. Saygımızda sonsuzdur. Her şey gerektiği gibi devam edecektir. Bütün süreçler ve bütün prosedürler. Ben sadece bir baba olarak size duygularımı, başsağlığı dileklerimi iletmek istedim. Ayrıca eşimde aynı duygularla ve dileklerle, dileklerini size iletmemi istedi. Benim arama sebebim budur. Allah rahmet eylesin diyoruz ve onun için dua ettiğimizi bilmenizi istiyoruz" dedi.

Somali Cumhurbaşkanı, motokurye kazasında hayatını kaybeden kişinin ailesini ziyaret etti
Kaynak: DHA
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Yunus Emre, Somali, Yargı, Diplomasi, Kaza, Politika, Güncel, Son Dakika

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