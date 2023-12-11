Kuryenin can verdiği kaza sonrası çekilen yeni görüntüleri paylaşan Özdağ\'dan bomba iddia

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30 Kasım'da Somali Cumhurbaşkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud'un otomobiliyle çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in kazanın ardından çekilen yeni görüntülerine ulaşıldı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı videoda, Göçer'in çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yerde yattığı görüldü. Özdağ ses getirecek bir iddiayı da gündeme getirerek Göçer'in kazadan sonra 20 dakika boyunca yerde yattığını ve ambulansın gelmediğini ifade etti.

Motokurye Yunus Emre Göçer.

MOTOKURYEYE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hassan Şeyh Mahmud, 30 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinde Avrasya Tüneli çıkışında bir trafik kazası yaptı. Kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer'e (38) hastaneye kaldırıldı.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Shekh Mohamud.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI AMA...

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Göçer 6 Aralık'ta hayatını kaybederken, serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak Muhammed Hassan Şeyh Mahmud'un 2 Aralık'ta yurtdışına çıktığı öğrenildi.

ÖZDAĞ KAZA SONRASI ÇEKİLEN YENİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bugün dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden motokurye Yunus Emre Göçer'in kaza sonrasında çekilen yeni görüntülerini paylaşan Özdağ bomba bir iddiayı da gündeme getirdi.

"20 DAKİKA BOYUNCA YERDE YATTI, AMBULANS GELMEDİ"

Özdağ, "Yunus Emre Göçer Somalili tarafından ezildikten 20 dakika sonra yerde yatıyor. Anlık paylaşılmış. Hala ambulans gelmemiş. 2 otistik çocuk babası. Namusu ile para kazanma mücadelesi veriyor. Onun katilini cezalandırmak bu ülke için namus meselesi olmalı" dedi.