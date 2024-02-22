Somali Cumhurbaşkanı Türkiye ile Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Somali Cumhurbaşkanı Türkiye ile Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Somali Cumhurbaşkanı Türkiye ile Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye ile ülkesi arasındaki Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nı imzalandığını duyurdu. Anlaşma, her türlü yasa dışı faaliyetle mücadele konusunda ortak bir kararlılığı bünyesinde barındırırken, Somali'nin deniz güvenliği için de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

22.02.2024 18:29  Güncelleme: 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye ile ülkesi arasındaki Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nı imzalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Mahmud, X sosyal medya hesabından, Türkiye ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mahmud, "Somali ile Türkiye arasında onaylanmış Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nı imzaladım. Bu tarihi anlaşma, ulusumuzun güvenli ve müreffeh bir geleceğe doğru yolculuğunda yeni bir sayfaya işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın, her türlü yasa dışı faaliyetle mücadele konusunda ortak bir kararlılığı bünyesinde barındırdığını ve Somali'nin deniz güvenliği için gerekli olduğunu vurgulayan Mahmud, "Kardeş Türkiye'ye, bölgedeki barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik sarsılmaz ve zamanında destek ve bağlılıklarından dolayı derin şükranlarımızı sunuyoruz." şeklindeki görüşünü paylaştı.

Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.

Ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, yıllardır ülkede güvenlik sorunu oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Somali, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı Türkiye ile Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 03:50:45. #1.12#
SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı Türkiye ile Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement