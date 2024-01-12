Fatih'te motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanının oğlu serbest bırakıldı
Fatih'te motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek ara celseye çıkarıldı. İfade verdikten sonra yakalaması kaldırıldı.
12.01.2024 - 17:29,
Güncelleme: 17:31
Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un, ara celseye getirildiği öğrenildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Mohammed Hassan Sheikh Mohamud ifade verdikten sonra yakalaması kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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