Somali'de Açlık Krizi: 6,5 Milyon Kişi Tehdit Altında

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Direktörü Ross Smith, Somali'de nüfusun üçte birini oluşturan 6,5 milyon kişinin kriz seviyesinde açlıkla karşı karşıya bulunduğu uyarısını yaptı.

Smith, New York'taki BM Genel Merkezi'ne video konferans yoluyla bağlanarak gazetecilere bilgi verdi.

Somali'deki insani durumun önemli ölçüde kötüleştiği yönündeki endişeleri dile getiren Smith, mart ayı itibarıyla nüfusun üçte birini oluşturan 6,5 milyon kişinin kriz seviyesinde açlıkla karşı karşıya bulunduğu uyarısını yaptı.

Smith, bu rakamın içinde, en savunmasız durumda olan iki milyon kadın, erkek ve çocuğun da şiddetli açlıkla karşı karşıya kalmasının beklendiğinin altını çizdi.

Ülkede beslenme yetersizliğinin de giderek derinleştiğine dikkati çeken Smith, "2026 yılında, beş yaşın altındaki 1,8 milyondan fazla çocuk akut beslenme yetersizliğiyle karşı karşıya kalacak, bu çocukların yarım milyonunun ise şiddetli beslenme yetersizliği yaşayacağı tahmin ediliyor." dedi.

Smith, Somali'de iki yağmur mevsiminin de kurak geçtiğine işaret ederek, ülkede çatışma ve güvensizliğin devam ettiğini, bunların hepsine ek olarak WFP de dahil olmak üzere Somali'deki insani yardım kuruluşlarının, ciddi kaynak eksikliğiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

"85 milyon ABD dolarına ihtiyacımız var, elimizdeki rakam ise sadece 6 milyon"

Basın toplantısına katılan BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Acil Durum Direktörü Rein Paulsen de Somali'deki kuraklığın yıkıcı etkisine değinerek, "Bunu rakamlarla ifade etmek gerekirse son ana tahıl hasadı 1995 ile 2025 yılları arasındaki uzun vadeli ortalamanın yüzde 83 altında kaldı." diye konuştu.

Paulsen, kuraklığın geniş çaplı mahsul ve hayvan kayıplarının yanı sıra insanlar için büyük ölçekli yer değiştirme anlamına geldiğine de işaret ederek, kriz veya daha kötü koşullarda yaşayan 6,5 milyon insanın yarısının geçiminin doğrudan tarım ve hayvancılığa bağlı olduğunu belirtti.

İnsani yardımlardaki finansal destek eksikliğine de vurgu yapan Paulsen, "Dürüst olmak gerekirse, en savunmasız, yüksek riskli, yeterince hizmet alamayan kırsal kesimdeki bir milyon insanı desteklemek için 85 milyon ABD dolarına ihtiyacımız var. Elimizdeki rakam ise sadece 6 milyon, yani gerçekten de tükenmiş durumdayız." ifadelsini kullandı.

Paulsen, insani yardım kaynaklarının acilen finanse edilmemesi halinde ihtiyaç sahiplerini etkileyecek kesintilere gitmek zorunda kalacakları uyarısında bulunarak, üye ülkelere destek olmaları çağrısında bulundu.