Somali'de Eş-Şebab'a Büyük Darbe

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali'de düzenlenen operasyonda 70'ten fazla Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda en az 70 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mudug bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun Somali'ye sızmaya çalışan ve güvenliği tehdit eden "yabancı savaşçıları" hedef aldığı, ülkenin genel güvenliğinin ve istikrarının sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Operasyonda en az 70 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği, örgüte ait imha edilen 8 aracın sivillere yönelik saldırılarda kullanıldığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, terör unsurlarına yönelik operasyonların ve halkın güvenliğine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi.

2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Somali, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:04:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.