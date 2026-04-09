Somali'de Eş-Şebab'a Büyük Darbe

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda en az 70 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mudug bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun Somali'ye sızmaya çalışan ve güvenliği tehdit eden "yabancı savaşçıları" hedef aldığı, ülkenin genel güvenliğinin ve istikrarının sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Operasyonda en az 70 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği, örgüte ait imha edilen 8 aracın sivillere yönelik saldırılarda kullanıldığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, terör unsurlarına yönelik operasyonların ve halkın güvenliğine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi.

2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası güvenlik güçlerine karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.