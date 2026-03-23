Somali'de Güneybatı Yönetiminin Görev Süresi Sona Erdi

23.03.2026 01:45
Somali federal hükümeti, Güneybatı eyaleti yönetiminin görev süresinin sona erdiğini açıkladı.

Somali İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güneybatı eyaleti yönetiminin görev süresinin sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, mevcut bölgesel yönetimin artık yasal yetkiye sahip olmadığı belirtilerek, atama ve görevden alma işlemlerinin tanınmayacağı ifade edildi.

Yeni yerel konseyler seçilene kadar Güneybatı eyaletindeki yerel idarelerin görevlerini sürdürmeye devam edeceği aktarılan açıklamada, sürecin istikrar içinde yürütülmesi amacıyla geleneksel liderlerle istişarelerin sürdüğü bildirildi.

Somali federal hükümeti ile Güneybatı eyaleti yönetimi arasındaki siyasi gerilim ise son dönemde artış gösterdi. Gerilimin, federal parlamentonun her iki kanadının ülke anayasasında değişiklik yaparak uzun yıllardır süren geçiş sürecine son vermesiyle tırmandığı belirtiliyor.

Öte yandan eyalet yönetimi, güvenlik gerekçesiyle 19 Mart'ta bölgedeki havalimanlarına yönelik tüm ticari ve özel uçuşları askıya aldı.

Yetkililer, yalnızca Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği (AfB) uçuşlarına izin verileceğini, bu uçuşların da insani yardım, sağlık ve resmi amaçlarla sınırlı olacağını bildirdi. Ayrıca, siyasi kişilerin özel izin olmaksızın bu uçuşlarla taşınmasının yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Eşini öldürüp intihar etti Eşini öldürüp intihar etti
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı İsrail ordusundan soruşturma kararı Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı
İsrail’in güneyini cehenneme çeviren İran’dan ’sonraki adım’ sinyali: Zamanı geldi İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa’yı sarsan teklifle ortaya çıktı Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

23:39
Bomba iddia Victor Osimhen Türkiye’nin köklü kulübünü satın alıyor
Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor
22:44
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
22:35
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran’ın niyeti sivilleri öldürmek
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran'ın niyeti sivilleri öldürmek
22:25
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı
Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
21:19
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası
''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
