Somali'de Kolera Salgını: 16.231 Vaka ve 134 Ölüm Bildirildi

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MOGADİŞU, 16 Temmuz (Xinhua) -- Somali hükümeti, ülkede bu yılın Ocak ayından bu yana toplam 16.231 yeni kolera vakası ve buna bağlı 134 ölüm bildirildiğini, vakaların son zamanlarda yaşanan uzun süreli yağışlar ve ani seller nedeniyle yayıldığını duyurdu.

Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, toplam vakaların yüzde 63'üne denk gelen 10.273 vakanın ağır vaka olarak sınıflandırıldığını belirtti.

Bakanlık, Pazartesi günü Somali'nin başkenti Mogadişu'da yayımladığı yazılı açıklamada, "Ne yazık ki bu raporlama döneminde 134 ölüm kaydedildi. Bu durum ise salgının ciddiyetini vurguluyor" dedi.

Bakanlık ayrıca ülkede artan kolera vakalarının, güvenli su ve uygun sanitasyona erişimi olmayan kişi sayısının artmasından kaynaklandığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre Somali'de 2022 yılından bu yana, Banadir bölgesinde ise 2017'deki kuraklıktan bu yana akut sulu ishal ve kolera hastalığı kesintisiz şekilde yayılmaya devam ediyor.

DSÖ, Aralık 2023'te şiddetli yağışların tetiklediği sellerin sanitasyon tesislerini tahrip etmesi ve daha fazla insanı yerinden etmesi nedeniyle Somali'nin yoğun bir kolera salgınıyla boğuştuğunu belirtti.

Somali'de 2023 yılında toplamda 18.304'ü aşan kolera vakası ve 46 ölüm rapor edildi. Bunların yarısından fazlası ise 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor.