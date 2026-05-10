Somali'de Tarihi Seçimler Başladı

10.05.2026 13:13
Güneybatı Eyaleti'nde doğrudan seçimler yapılıyor, seçmenler ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşıyor.

Somali'de ilk kez başkent Mogadişu dışında bir eyalette düzenlenen doğrudan seçimler kapsamında Güneybatı Eyaleti'nde oy verme işlemi başladı.

Güneybatı Eyaleti'nde sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giden seçmenler, güvenlik önlemleri altında oylarını kullanarak demokratik sürece katılım sağladı.

Seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluşurken, yetkililer sürecin düzenli ve sorunsuz ilerlediğini belirtti.

Seçmenlerden 82 yaşındaki Halime Hasan Abdi, hayatında hiç oy kullanmadığını belirterek, "Oy kullanılan yeri dahi görmedim." dedi.

Oy kullanan 76 yaşındaki Ali İsak Ahmed ise "Ben hayatımda bir kez oy kullandım, bu ikincisi." diye konuştu.

Ahmed, halkın sürece katılımını değerlendirerek, "Biz seçerek, bize çalışacak kişileri belirliyoruz ve onlardan hesap sorma hakkına sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Borrow Yabalow Abdirahman ise hayatında hiç oy kullanmadığını belirterek, "Seçimi çok merak ediyordum, heyecanlıyım. Bayram kıyafetlerini giyecek bir çocuk gibi sabahı zor bekledim." dedi.

Abdullah Ali Hüseyin de "Ben de hayatımda hiç oy kullanmadım ve kullanmayı çok istiyorum, bu benim ilk oyum." dedi.

Bakan Nur da oy kullandı

Bölgede seçim çalışmaları kapsamında Vajid'e gelen Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, daha önce kaydını yaptırdığı yerde oyunu kullandı. Bakan Abdülkadir Mohamed Nur, gazetecilere, "Gençler artık bu ülkede başkalarının sözünde olmak istemiyor, kendi geleceklerini belirleyerek ülkelerinde çalışıp petrol çıkarmak ve zengin olmak istiyorlar." dedi.

Bakan Nur, AA muhabirine, kendisinin de ilk kez oy kullandığını belirterek, "Bu seçimler Somali için, Güneybatı Eyaleti için tarihi bir gündür." ifadelerini kullandı.

Ülkenin demokratikleşme sürecine doğru ilerlediğini belirten Bakan Nur, "Oy kullanan kullanmayan tüm Somali halkına teşekkür ediyoruz." dedi.

Somali'nin bir dönem Afrika'nın demokrasi açısından önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirten Nur, "Sonra bazı işler ters gitti ve ülke yıkıldı. Şimdi ise 57 yıl sonra yeniden demokratikleşme sürecine yavaş yavaş dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Somali'de en son doğrudan seçimler 1969'da yapıldı

Ülke, 1991'de başlayan iç savaşın ardından uzun yıllar "4,5 sistemi" olarak bilinen kabile temelli temsil modeliyle yönetildi. Bu sistemde vatandaşlar doğrudan oy kullanamıyor, milletvekilleri kabile delegeleri tarafından seçiliyor, cumhurbaşkanı ise bu milletvekilleri tarafından belirleniyordu.

Federal hükümet, Aralık 2025'te başkent Mogadişu'nun da bulunduğu Benadir bölgesinde 57 yıl sonra doğrudan seçim modelini uygulamıştı. Hükümet, yerel seçimlerin ardından ülke genelinde doğrudan, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir seçim sistemini kalıcı hale getirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Ülkede uzun süredir uygulanan dolaylı ve kabile temelli "4,5 sistemi"nden "bir kişi, bir oy" esasına dayalı doğrudan seçim sistemine geçiş, tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

