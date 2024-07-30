Somali'deki Kolera Salgınında 145 Kişi Hayatını Kaybetti

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MOGADİŞU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Somali'deki kolera salgınında Ocak ayından bu yana en az 145 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, salgının sadece son iki haftada 11 kişinin ölümüne sebebiyet verdiğine dikkat çekti.

DSÖ Pazartesi günü yayımladığı raporda, Ocak ayından bu yana Somali'de 15.938 kolera vakasının görüldüğünü ve vakaların son dönemdeki uzun süreli yağış ve seller nedeniyle arttığını belirtti.

Sağlık yetkilileri, Ocak ayında başlayan salgının, 2023'ün Ekim ve Kasım aylarında meydana gelen büyük ölçekli sellerden kaynaklandığını düşünüyor.

Raporda, kolera vakalarındaki artışın, güvenli suya ve yeterli sanitasyona erişimi olmayan kişi sayısının artmasından kaynaklandığı da belirtildi.

2023 yılında Somali'de toplam 18.304 kolera vakası ve kolera kaynaklı 46 can kaybı bildirilmişti.