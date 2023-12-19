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Somali'deki sel felaketinde binlerce aileye yardım - Son Dakika
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Somali'deki sel felaketinde binlerce aileye yardım

Somali'de meydana gelen yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi, 2,5 milyon kişiyi etkiledi. İHH, 3 farklı şehirde bin 50 aileye yardım ulaştırdı.

Somali\'deki sel felaketinde binlerce aileye yardım
19.12.2023 - 11:30,  Güncelleme: 11:43
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Somali'de yoğun yağışlar sebebiyle meydana gelen nehir taşkınları, ülkede büyük sellere sebep oldu. 2,5 milyon kişinin sellerden etkilendiği ülkede yardım çalışmalarında bulunan İHH, 3 farklı şehirdeki bin 50 aileye farklı alanlarda destek ulaştırıldığını duyurdu.

Somali Afet Yönetim Ajansı'na (SoDMA) göre, Somali genelinde şiddetli yağmur ve sellerden etkilenen insan sayısı 2,5 milyonun üzerine çıktı. Ülkede, 1 milyondan fazla kişi farklı noktalara göç etti ve 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Birçok bölgede su baskınları rapor edilirken, su kaynaklı hastalıkların yayılması ihtimaline ilişkin endişeler de artıyor.

Somali'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya ve Tanzanya'da da yoğun yağışlar sebebiyle seller yaşandı. Afrika Boynuzu olarak ifade edilen bölgede, milyonlarca kişi seller sebebiyle ihtiyaç sahibi durumunda.

3 FARKLI ŞEHİRDE YARDIM ÇALIŞMASI

Somali'deki selden etkilenenlere yönelik insani yardım çalışmalarında bulunan İHH, Somali Afet Yönetim Ajansı (SoDMA) ile koordineli olarak Balcad ve Afmadow şehirlerinde 300 aileye gıda paketi, 250 aileye hijyen paketi ve 250 aileye de içerisinde tabak, bıçak, tencere, çaydanlık, çadır muşambası, hasır, battaniye ve sineklik gibi malzemelerin bulunduğu gıda dışı yardım malzemeleri dağıttığını açıkladı.

Vakıf tarafından ayrıca, Bardhere şehrinde 50 aileye gıda paketi, 50 aileye hijyen paketi ve 50 aileye de gıda dışı yardım malzemesi dağıtımında bulunuldu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Somali'deki sel felaketinde binlerce aileye yardım - Son Dakika
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