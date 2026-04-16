Somali'den İsrail'e Sert Tepki

16.04.2026 11:43
Somali, İsrail'in Somaliland'e diplomatik temsilci atamasını kınadı ve ülke toprak bütünlüğünü savundu.

Somali, İsrail'in, Somali'nin kuzeydoğusunda tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'e diplomatik temsilci atamasını sert dille kınadı.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu adımın ülkenin egemenliğinin, birliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail'in Somaliland'e diplomatik temsilci atamasının sert dille kınandığı açıklamada, bu girişimin uluslararası hukuka, özellikle Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile Afrika Birliği'nin (AfB) temel ilkelerine aykırı olduğunun, Somali'nin uluslararası alanda tanındığının, sınırları içinde tek, egemen ve bölünmez bir devlet kabul edildiğinin altı çizildi.

Somali hükümeti, merkezi yönetim dışında ülke topraklarının herhangi bir bölümüne diplomatik veya siyasi tanınma sağlanmasına yönelik tüm girişimleri kesin dille reddettiğini bildirdi.

Açıklamada, "Somaliland'ın Somali Federal Cumhuriyetinin ayrılmaz parçası olduğu, ayrı yapı gibi göstermeye yönelik hiçbir girişimin hukuki dayanağının bulunmadığı ve uluslararası mutabakatı zedelediği" ifade edildi.

Somali'nin devlet kurumlarını güçlendirmek, demokratik yönetişimi derinleştirmek, ulusal uzlaşıyı ilerletmek ve terörle mücadeleyi sürdürmek amacıyla uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde olduğu vurgulanarak, bu tür adımların bölgesel istikrarı tehlikeye atabileceği ve ayrıştırıcı söylemleri teşvik edebileceği uyarısında bulunuldu.

Somali, İsrail hükümetine bu kararı yeniden değerlendirme ve geri alma çağrısı yaparak, egemenliklerine, toprak bütünlüklerine ve siyasi bağımsızlıklarına tam saygı gösterilmesini talep etti.

Ayrıca açıklamada, Afrika Birliği, BM, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve AB başta olmak üzere uluslararası topluma uluslararası hukuku koruma ve Somali'nin birliğini zedeleyebilecek her türlü girişimi reddetme çağrısında bulunuldu.

Somaliland, 1991 yılında Somali'de merkezi otoritenin çökmesinin ardından ülkeden tek taraflı ayrıldığını ilan etmişti.

Kendi hükümeti, parlamentosu, güvenlik güçleri ve düzenli seçimlerle işleyen idari yapıya sahip olmasına rağmen Somaliland, 26 Aralık 2025'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun duyurmasıyla ilk kez BM üyesi ülke tarafından tanındı.

Somali Federal Hükümeti ise Somaliland'i, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde Somali'nin ayrılmaz parçası görüyor.

Mogadişu yönetimi, Somaliland bölgesi tarafından üçüncü ülkelerle imzalanan anlaşmaların hukuken geçerli olmadığı görüşünü savunuyor.

Kaynak: AA

Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:06
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
11:03
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
