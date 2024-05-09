Somali Hükümeti, UNSOM\'un Çalışmalarını Durdurma Kararı Aldı

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Somali hükümetinin, ülkede faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu'nun (UNSOM) çalışmalarını durdurma kararı aldığı bildirildi.

Somali Dışişleri Bakanlığından BM'ye gönderilen mektupta, UNSOM'un çalışmalarının durdurulması istenerek, Misyon'un ekimde sona erecek görev süresinin yenilenmemesi talep edildi.

Mektupta, Somali'nin "kendi işlerinde bağımsız olma" zamanının geldiği vurgulanarak, hükümetin özellikle güvenlik ve siyaset alanlarında büyük ilerleme kaydettiği ve bu yönde atılan adımlarda bağımsızlığı tercih ettiği kaydedildi.

Somali'de 2013'ten bu yana görev yapan UNSOM, ülkede barış ve hükümetin inşası konusunda çeşitli stratejik önerilerde bulunmak, insan haklarıyla ilgili durumu izlemek ve Somali'yi desteklemek için uluslararası yardımları koordine ediyor.