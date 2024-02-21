Somali Kabinesi, Türkiye ile Savunma İşbirliği Anlaşmasını Onayladı - Son Dakika
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Somali Kabinesi, Türkiye ile Savunma İşbirliği Anlaşmasını Onayladı

Somali Kabinesi, Türkiye ile Savunma İşbirliği Anlaşmasını Onayladı

Somali Kabinesi, NATO üyesi ve yakın müttefikleri Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Anlaşma, Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını güçlendirecek ve ülkedeki güvenlik sorunlarıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

21.02.2024 12:13
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Somali kabinesinin, Türkiye ile savunma işbirliği alanında imzalanan anlaşmayı onayladığı bildirildi.

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, X sosyal medya hesabından, ülkesinin, Türkiye ile olan savunma alanındaki işbirliği anlaşmasına dair açıklamada bulundu.

İki ülke arasındaki anlaşmanın çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Aweis, " Kabine, NATO üyesi ve Somali'nin yakın müttefiki Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki 10 yıllık anlaşma, Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.

Ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Somali'de Eş-Şebab yıllardır ülkede güvenlik sorunu oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali Kabinesi, Türkiye ile Savunma İşbirliği Anlaşmasını Onayladı - Son Dakika

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