Somali, Mogadişu'da yeni bir havalimanı inşa etmeyi planlıyor

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Somali hükümetinin, ülkenin başkenti Mogadişu'da yeni bir havalimanı inşa edilmesi kararı aldığı bildirildi.

Somali Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Ahmed Macalin Hassan, basına yaptığı açıklamada, başkentteki mevcut havalimanının yetersiz olduğunu belirtti.

Hassan, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda günde 200'ün üzerinde uçuş yapıldığını aktararak, yeni havalimanının tüm uçak tiplerinin kullanımı için uygun olacağını ve uçuş sayısının artacağını kaydetti.

Yeni havalimanının Mogadişu'nun El-Jamaaq bölgesinde inşa edileceğini belirten Hassan, inşaatın ne zaman başlayacağına dair bilgi paylaşmadı.