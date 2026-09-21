Somali Savunma Bakanı Fiqi, TURKSOM heyetini kabul edip Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika
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Somali Savunma Bakanı Fiqi, TURKSOM heyetini kabul edip Türkiye'ye teşekkür etti

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Somali Savunma Bakanı Fiqi, TURKSOM Komutanı Tuğgeneral Sabahattin Kalkan başkanlığındaki Türk askeri heyetini kabul etti. Görüşmede savunma işbirliği ve Somali ordusunun eğitimi ele alındı; Fiqi, ordunun yeniden yapılandırılması için Türkiye'ye teşekkür etti.

Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına ve güvenliğinin sağlanmasına verdiği destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fiqi, Türkiye'nin ülkedeki askeri eğitim üssü TURKSOM'un komutanı Tuğgeneral Sabahattin Kalkan başkanlığındaki Türk askeri heyetini makamında kabul etti.

Görüşmede, Somali ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi, Somali Milli Ordusu mensuplarının eğitilmesi ve ordunun kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Fiqi, TURKSOM'un Somali askerlerinin eğitimi ve mesleki becerilerinin geliştirilmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Somali ordusunun yeniden yapılandırılması ile ülkenin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına sunduğu sürekli destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden Fiqi, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Türkiye, TURKSOM'daki eğitim faaliyetleriyle Somali güvenlik güçlerinin kapasitesinin geliştirilmesine destek veriyor.

Kaynak: AA
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