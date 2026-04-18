Somali Türk Deniz Görev Grubu Görevde - Son Dakika
Somali Türk Deniz Görev Grubu Görevde

18.04.2026 17:09
MSB, Somali'de Çağrı Bey sondaj gemisi ve destek gemilerine koruma ve refakat sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Türk Deniz Görev Grubunun, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan, Sancar destek gemilerine refakat ve karakol desteğine devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Sondaj gemilerimize tam koruma. Somali Türk Deniz Görev Grubumuz, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan, Sancar destek gemilerine refakat ve karakol desteğine devam ediyor. Kısa süre önce bölgeye ulaşan Çağrı Bey sondaj gemisinde görevli bulunan SAT Unsur Komutanlığı personelimiz de sondaj çalışmaları için bizzat koruma görevi yapıyor."

Paylaşımda, göreve ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Denizcilik, Güvenlik, Savunma, Somali, Enerji, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:37:18. #7.12#
