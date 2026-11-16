Somali Ulusal Ordusu, AUSSOM'dan Barave'deki 5 ileri harekat üssünü devraldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Somali Ulusal Ordusu, AUSSOM'dan Barave'deki 5 ileri harekat üssünü devraldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Somali Ulusal Ordusu, AUSSOM'un Barave alt sektöründe bulunan 5 ileri harekat üssünü devraldı. Misyon, devri güvenlik sorumluluğunun ulusal güçlere aktarılması sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM), Somali'nin güneyindeki Aşağı Şabele bölgesinde bulunan Barave kentindeki 5 ileri harekat üssünün Somali Ulusal Ordusuna devredildiğini duyurdu.

AUSSOM'dan yapılan açıklamada, Barave alt sektöründe görev yapan Afrika Birliği barış gücü askerlerinin 5 askeri üssün kontrolünü Somali Ulusal Ordusuna devrettiği belirtildi.

Açıklamada, devir teslimin Somali'de güvenlik sorumluluğunun ulusal güçlere aktarılması sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Somali ordusuna devredilen üslerin Barave Embresso, Barave Knoll, Kismayo Yolu, Liman ve Hava Pisti ileri harekat üsleri olduğu, söz konusu üslerin tamamının faal durumda bulunduğu kaydedildi.

Misyonun bölge komutanlarının, Somali ordusuna yıllar içinde elde edilen güvenlik kazanımlarını koruma çağrısında bulunduğu, bölge halkından da barış ve istikrarın sürdürülmesi konusunda kararlılık göstermelerini istediği aktarıldı.

Bazı Afrika ülkelerinin Somali'deki askerlerini çekmeye başladığı, AUSSOM'un Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen mevcut görev süresinin ise 31 Aralık 2026'da sona ermesinin öngörüldüğü belirtildi.

Afrika Birliği'nin Somali'deki askeri varlığı

Afrika Birliği'nin Somali'deki barışı destekleme operasyonları, 2007'de Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) ile başladı.

AMISOM'un yerini 2022'de Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS) alırken, 1 Ocak 2025'te AUSSOM faaliyete geçti.

Afrika Birliği misyonları, Somali Federal Hükümetinin El Kaide bağlantılı terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürüttüğü operasyonlara destek sağlıyor.

Somali hükümeti, ülkede güvenlik sorumluluğunun kademeli olarak ulusal ordu ve güvenlik kurumlarına devredilmesini hedefliyor.

Kaynak: AA
GüvenlikSomaliGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
15:28
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben
Araştırma hastanesinde ortalık karıştı: Terbiyesizler, terörist miyim ben?
15:20
İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak
Memura ocakta yüzde 7,91 zam hesabı: Öğretmen ve polis ne kadar alacak?
14:45
Fatih Terim ABD’deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
Fatih Terim ABD'deki baloya korumalarla katıldı: Arkasından ayrılmadılar
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:32:20. #7.12#
SON DAKİKA: Somali Ulusal Ordusu, AUSSOM'dan Barave'deki 5 ileri harekat üssünü devraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android