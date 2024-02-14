Somaliland Meclisi, Etiyopya ile denize erişim anlaşmasına karşı çıkıyor

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Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Meclisinden bazı milletvekilleri, Etiyopya ile denize erişim için imzalanan mutabakat zaptına karşı çıktıklarını bildirdi.

Somaliland'in Awdal bölgesinden seçilen bir grup milletvekili, Etiyopya ile imzalanan mutabakat zaptına dair basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Etiyopya'nın Kızıldeniz'e erişimi için imzalanan mutabakat zaptına karşı olduklarını belirterek, atılan adımın yasalara uygun olmadığı vurgulandı.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi'ye çağrı yapılan açıklamada, imzalanan mutabakat zaptının geri çekilmesi istendi.

Açıklamada, Etiyopya'nın adımları da eleştirilerek, Addis Ababa hükümetinin "yayılmacı emelleri" olduğu ifadesine yer verildi.

Etiyopya ile Somali arasında Somaliland krizi

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu da alevlendirdi.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Somali hükümeti ise Etiyopya'nın, Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine Büyükelçisi'ni Etiyopya'dan geri çekmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği de Etiyopya ile Somaliland arasında deniz erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.