Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Meclisinden bazı milletvekilleri, Etiyopya ile denize erişim için imzalanan mutabakat zaptına karşı çıktıklarını bildirdi.
Somaliland'in Awdal bölgesinden seçilen bir grup milletvekili, Etiyopya ile imzalanan mutabakat zaptına dair basın açıklaması yaptı.
Açıklamada, Etiyopya'nın Kızıldeniz'e erişimi için imzalanan mutabakat zaptına karşı olduklarını belirterek, atılan adımın yasalara uygun olmadığı vurgulandı.
Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi'ye çağrı yapılan açıklamada, imzalanan mutabakat zaptının geri çekilmesi istendi.
Açıklamada, Etiyopya'nın adımları da eleştirilerek, Addis Ababa hükümetinin "yayılmacı emelleri" olduğu ifadesine yer verildi.
Etiyopya ile Somali arasında Somaliland krizi
Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptıyla Etiyopya'ya ticari ve askeri amaçlar için kıyılarını kullanma izni vermişti.
Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu da alevlendirdi.
Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.
Somali hükümeti ise Etiyopya'nın, Somaliland'le denize erişim anlaşması yapması üzerine Büyükelçisi'ni Etiyopya'dan geri çekmişti.
Arap Birliği ve Afrika Birliği de Etiyopya ile Somaliland arasında deniz erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Somaliland Meclisi, Etiyopya ile denize erişim anlaşmasına karşı çıkıyor - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener'in açıklamasına göre İYİ Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert oldu. Ayrıntılar geliyor...
Erzincan'daki maden sahasında göçük altında kalan işçileri arama çalışmaları devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kuzeni göçük altında kalan bir vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yapması tepki çekti.
İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında, yüzde 4.2'ye yükselebileceği yönündeki tahminlerin aksine değişmeyerek yüzde 4 seviyesinde sabit kaldı.
Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde öve öve bitiremediği ve "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" dediği yıldız futbolcu dün akşam inanılmaz bir gol attı.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1968 lira seviyesinden işlem görüyor. Düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise yatay seyrediyor. ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörüleri artırırken, Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kuzeni tarafından tabancayla yanlışlıkla vurulan matbaa dükkanı sahibi, hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi gözaltına alındı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Galatasaray'ı eleyen Kopenhag'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 yendi.
Brezilya'da kaydedilen bir görüntüde sipariş sırası bekleyen genç kızın, arkasındaki yaşlı adam tarafından taciz edildiği anlar yer alıyor. Video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?