Son bir haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu

Güncel

(ANKARA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına göre, son bir haftada 5 siyasi parti kuruldu ve Türkiye'de faaliyette olan siyasi parti sayısı 151'e yükseldi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın internet sitesinde yayımlanan "faaliyette olan siyasi partiler" listesine göre; Büyük Türkiye Partisi, Adalet ve Çağrı Partisi, Sosyalist İktidar Partisi ve Güçlü Anadolu Partisi 19 Ağustos'ta, Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi ise 21 Ağustos'ta kuruldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti sayısı böylece 151 oldu.