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Son kurbanlığının boynuna 7 tane altın takarak satışa çıkarttı

Gözü gibi baktığı son kurbanlığına 7 altın takarak pazara çıkarttı

DÜZCE - Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarında ilginç anlar da yaşanıyor. Hayvan satıcılığını bırakan Salih İnanç, son hayvanına altın takarak pazara satmaya getirdi. Altın takılı büyük baş kurbanlığı görenler şaşırırken, Salih İnanç son bayramını yaşadığını bu nedenle kurbanlığına altın taktığını söyledi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Düzce'de kurbanlıkların bulunduğu pazarda hareketlilik yaşanıyor. Ancak yaşanan hareketlilikte ilginç görüntülerde oluşuyor. Yıllarca kurbanlık satarak yaşamını sürdüren Salih İnanç, hayvan piyasasının durgun olduğunu belirterek "Altın bile takıyoruz yine de satamıyoruz. 7 tane altın var üstünde" dedi.

İki oğlu ile birlikte hayvan pazarına gelen İnanç, son hayvanını hatıra olsun diye boynuna 7 tane altın taktığını ifade ederek "Hediye olsun diye. 7 tane altın taktık. Bu adetleri her sana yaptım bu sene son sene yine yaptık" dedi.

Salih İnanç, her yıl olduğu gibi bu yılda son hayvanına altın takarak satışa çıkarttı.