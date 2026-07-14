KKTC'de 'Son Sefer' filmi 15 Temmuz'un 10. yılında gösterildi - Son Dakika
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KKTC'de 'Son Sefer' filmi 15 Temmuz'un 10. yılında gösterildi

KKTC\'de \'Son Sefer\' filmi 15 Temmuz\'un 10. yılında gösterildi
14.07.2026 23:34
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KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında TRT yapımı 'Son Sefer' filmi Lefkoşa'da gösterildi. Büyükelçi Ali Murat Başçeri, darbe girişiminin dönüm noktası olduğunu ve milletin mücadelesinin önemini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla TRT yapımı "Son Sefer" filmi izleyiciyle buluştu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Büyükelçiliğin İletişim Müşavirliği, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı ile TRT'nin KKTC temsilciliklerinin işbirliğinde "Son Sefer" filmi izleyici ile buluştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Lefkoşa YEE'de düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC'li yetkililerin yanı sıra darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Murat İnci'nin ailesi de katıldı.

Büyükelçi Başçeri, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin düzenlediği darbe kalkışmasının Türkiye Cumhuriyeti için dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Başçeri, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 10. yılında KKTC'de demokrasi ve milli irade için çeşitli programlar düzenleyeceklerini kaydederek "Her 15 Temmuz'da, 2016 yılından bu yana yüreğimiz sızlıyor. Ama milletimizin vermiş olduğu mücadelenin ne kadar anlamlı ve kıymetli olduğunu her geçen gün, her geçen an daha iyi anlıyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz'da cumhuriyet, demokrasi ve milli iradeye yapılan saldırının, ölümü görüp ölüme yürüyen şehitlerin, devletin içindeki vatanseverlerin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile bertaraf edildiğini söyleyen Başçeri, 15 Temmuz 2016'da Türkiye için öngörülen çeşitli senaryoların tarihin çöplüğüne atıldığını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'de 'Son Sefer' filmi 15 Temmuz'un 10. yılında gösterildi - Son Dakika

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