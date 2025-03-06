Aydın'ın Söke ilçesinde sondaj makinesine sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karaatlı Mahallesi'nde tarlada sondaj çalışması yapan Erdinç Morduman'ın (52) önce montu, ardından da kendisi makineye sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Morduman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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