Songül Acer'in İlk Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Songül Acer'in İlk Sergisi Açıldı

Songül Acer\'in İlk Sergisi Açıldı
12.02.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çini sanatçısı Songül Acer, geleneksel motifleri modern renklerle yorumladığı sergisini açtı.

Geleneksel çini motiflerini modern renklerle yorumlayan çini sanatçısı Songül Acer'in ilk kişisel sergisi "Aynı Sırda Buluşanlar", İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı Sergi Salonu'nda açıldı.

Serginin açılışı İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici ve İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu tarafından yapıldı.

Serginin hazırlık süreci ile ilgili AA muhabirine konuşan Acer, "Geleneksel çizgilerimizi modernize ederek, fakat aynı zamanda Anadolu'nun ruhunu ve mirasını da taşıyarak bir sanat icra etme derdindeyiz. Sergiye gelen ziyaretçilerimize geleneksel Türk sanatını bugünümüze uyarlayarak gerek renklerle gerek motiflerle olsun bir modern bakış sunmak istiyoruz." dedi.

Osman Hamdi Bey'in çizimlerini de çini tekniğiyle tekrar yorumlayan Acer, "Bunlar tuval çalışması değil. Tamamen çini boyalarıyla sır altı çalışmalar. Osman Hamdi Bey'in 'Kaplumbağa Terbiyecisi' ve 'Ab-ı Hayat Çeşmesi' eserleri bu kapsamda yorumladığım klasikler arasında yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Acer, eserlerini üretirken sürecin kendisini götürdüğü noktaya güvendiğini dile getirerek, "Renklere ben değil, desenler karar veriyor. Desen ve tasarımlar ortaya çıktığında renklerini bana fısıldıyorlar. Ben de o yolculuğa devam ediyorum. Desenlerin sesini dinliyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi kapsamında satılan ilk iki eserinin gelirini Gazzeli çocuklara bağışlayacağını söyleyen Acer, "Bu bağışı, onların yaşam mücadelesine yapacağım. Gönül isterdi ki eğitimlerine destek olalım. Ama bugünlerde onu diyemiyoruz. Vicdani bir görev olarak ilk iki eserimin satışını onlara bağışlayacağım. Bu sebeple de serginin benim için ayrı bir önemi var açıkçası." diye konuştu.

Çini sanatına modern bir bakış sunan sergi, 28 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Yeni Camii, İstanbul, Kültür, Güncel, Sanat, Acer, Son Dakika

Son Dakika Güncel Songül Acer'in İlk Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
Putin’in olası yeni hedefi NATO’yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır Putin'in olası yeni hedefi NATO'yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım
ABD’den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı ABD'den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı

21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 21:59:07. #7.11#
SON DAKİKA: Songül Acer'in İlk Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.