Songül Acer\'in İlk Sergisi Açıldı

Geleneksel çini motiflerini modern renklerle yorumlayan çini sanatçısı Songül Acer'in ilk kişisel sergisi "Aynı Sırda Buluşanlar", İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı Sergi Salonu'nda açıldı.

Serginin açılışı İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici ve İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu tarafından yapıldı.

Serginin hazırlık süreci ile ilgili AA muhabirine konuşan Acer, "Geleneksel çizgilerimizi modernize ederek, fakat aynı zamanda Anadolu'nun ruhunu ve mirasını da taşıyarak bir sanat icra etme derdindeyiz. Sergiye gelen ziyaretçilerimize geleneksel Türk sanatını bugünümüze uyarlayarak gerek renklerle gerek motiflerle olsun bir modern bakış sunmak istiyoruz." dedi.

Osman Hamdi Bey'in çizimlerini de çini tekniğiyle tekrar yorumlayan Acer, "Bunlar tuval çalışması değil. Tamamen çini boyalarıyla sır altı çalışmalar. Osman Hamdi Bey'in 'Kaplumbağa Terbiyecisi' ve 'Ab-ı Hayat Çeşmesi' eserleri bu kapsamda yorumladığım klasikler arasında yer alıyor." açıklamasında bulundu.

Acer, eserlerini üretirken sürecin kendisini götürdüğü noktaya güvendiğini dile getirerek, "Renklere ben değil, desenler karar veriyor. Desen ve tasarımlar ortaya çıktığında renklerini bana fısıldıyorlar. Ben de o yolculuğa devam ediyorum. Desenlerin sesini dinliyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi kapsamında satılan ilk iki eserinin gelirini Gazzeli çocuklara bağışlayacağını söyleyen Acer, "Bu bağışı, onların yaşam mücadelesine yapacağım. Gönül isterdi ki eğitimlerine destek olalım. Ama bugünlerde onu diyemiyoruz. Vicdani bir görev olarak ilk iki eserimin satışını onlara bağışlayacağım. Bu sebeple de serginin benim için ayrı bir önemi var açıkçası." diye konuştu.

Çini sanatına modern bir bakış sunan sergi, 28 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.