Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.B. (31) idaresindeki 66 LF 055 plakalı otomobil, Kaplıcalar mevkisinde refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan A.B. (59) yaralandı.
Yaralılar, Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sorgun'da Araç Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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