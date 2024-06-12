Sorgun'da Enduro Dağ Motosikleti Yarışları Düzenlendi - Son Dakika
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Sorgun'da Enduro Dağ Motosikleti Yarışları Düzenlendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Enduro Dağ Motosikleti Yarışları, büyük bir heyecanla gerçekleşti. Yarışlara katılan sporcular, Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda kısa gösteriler yaparak başladı. Ardından Sorgun Tabiat Parkı'nda oluşturulan motosiklet parkurunda taş, çamur, kütük, lastik, rampa ve köprü engellerini aşmaya çalıştı. Yarışların sonunda konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçeye motosiklet pisti kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ve bu tür spor etkinliklerine desteklerinin süreceğini belirtti. Sorgun Motosiklet Kulübü Başkanı Nihat Alan ise etkinliklerin ilçenin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgulayarak, gençleri spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını söyledi. Yarışlarda birinci olan Samet İlgi ise heyecanlı geçen yarışlarda birincilik elde ettiğini ve destek verenlere teşekkür etti.

12.06.2024 15:38
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Enduro Dağ Motosikleti Yarışları düzenlendi.

Sorgun Belediyesinin organizasyonunda, Sorgun Enduro Motosiklet Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen yarışlar, Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda sporcuların kısa gösterileriyle başladı.

Buradan, belediye tarafından Sorgun Tabiat Parkı'nda oluşturulan motosiklet parkuruna geçen yarışmacılar taş, çamur, kütük, lastik, rampa ve köprü engellerini aşmaya çalıştı.

Yarışların ardından konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçeye motosiklet pisti kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu tür sporlara desteklerinin süreceğini söyledi.

Sorgun Motosiklet Kulübü Başkanı Nihat Alan da ilçenin tanıtımı açısından böyle etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayarak, "Amacımız gençlerimizi spora kazandırarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Yarışlarda emeği geçenlere ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Genel kategoride birinci olan Samet İlgi ise yarışların heyecanlı geçtiğini ifade ederek, "Birinci olmayı çok istiyordum, amacıma ulaştım. Yarışlarda ufak çaplı kazalar oldu, heyecan doruktaydı. Vatandaşlar da yarışlara yoğun ilgi gösterdi. Etkinliklerimizin devamı gelecek. Bize destek veren başta Belediye Başkanımız Mustafa Erkut Ekinci olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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