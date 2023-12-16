Sorgun\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 yaralı

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, kafa kafaya çarpışan 2 otomobilin sürücüleri yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. B.D. yönetimindeki 66 IN 855 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.K.'nin kullandığı 06 AS 990 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İki sürücünün de yaralandığı kaza, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)