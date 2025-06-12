Sorgun\'da Köy Yollarına Bakım Başladı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde köy yollarının 2025 yılı bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, Sorgun'a bağlı 440 kilometrelik asfalt kaplı köy yolunun bulunduğunu belirtti.

Bozulan yolların geçici de olsa trafik güvenliği açısından yama yöntemiyle onarıldığını ifade eden Kayhan, asfalt yenileme çalışmalarının ise yolun trafik ve nüfus yoğunluğuna göre planlandığını söyledi.

Kayhan, "İlçemizdeki grup köy yollarında sıcak asfalt uygulaması yapılırken, bazı köy yollarında birinci kat asfalt seriliyor. Eski asfalt kaplı yollarda ise ikinci kat kaplama yapılarak dayanıklılık artırılıyor. Bu yıl içerisinde 3 kilometre grup yoluna altyapısıyla sıcak asfalt, 7 kilometreye birinci kat, 16 kilometrelik kısma ise ikinci kat asfalt kaplaması uygulanacak." dedi.