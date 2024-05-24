Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Yarışması sonuçlandı

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Yarışması sonuçlandı

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Liseler Arası Türk Halk Müziği Yarışması' Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmada birinci Talha Tunahan Eroğlu, ikinci Sehergül Doğan ve üçüncü Ayşe Öz oldu. Kaymakam İhsan Emre Aydın, dereceye giren öğrencileri ödüllendirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

24.05.2024 11:24
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Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Liseler Arası Türk Halk Müziği Yarışması" sonuçlandı.

Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapılan yarışma saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Jürü üyeliğini müzik öğretmenlerinin yaptığı yarışmada Talha Tunahan Eroğlu birinci, Sehergül Doğan ikinci, Ayşe Öz üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencileri ödüllendiren Kaymakam İhsan Emre Aydın, yarışmacıların çok iyi performans göstererek türkülerini seslendirdiğini, izleyicilere keyifli anlar yaşattıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen İzzet Görenli, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sorgun Meslek Yüksekokulu Müdürü Oğuzhan Danış ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Yarışması sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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