Sorgun'da okul güvenliği toplantısında 2026-2027 hazırlıkları görüşüldü
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Okul Güvenliği İstişare Toplantısı, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında düzenlendi. Toplantıda 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile okul çevresi güvenlik ve trafik tedbirleri, servis denetimi ve kantin hijyeni konuları ele alındı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Okul Güvenliği İstişare Toplantısı, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi.
Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve okullarda alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.
Canpolat, toplantının ardından yaptığı açıklamada, öğrencilerin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla okul çevrelerindeki güvenlik ve trafik tedbirleri, öğrenci servislerinin denetimi, kantinlerin hijyen standartları ve kurumlar arası koordinasyon konularının ele alındığını söyledi.
???????Toplantıya okul müdürleri ve ilgili kurum amirleri katıldı.
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