Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) Tamamlandı - Son Dakika
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Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) Tamamlandı

Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) Tamamlandı

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) kapanışını gerçekleştirdi. Festival, İç Anadolu Bölgesi'nin tamamına hitap etti.

12.08.2024 14:36
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Sorgun Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sorgun Yaz Festivali (SORFEST) tamamlandı.

Festivalin kapanışında konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekici, SORFEST'in sadece Yozgat ve Sorgun ilçesine değil İç Anadolu Bölgesi'nin tamamına hitap ettiğini söyledi.

Bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri festivali geniş alana yaydıklarını ifade eden Ekinci, "Önce Eymir, daha sonra Doğankent Beldesi'nde festival etkinliklerini gerçekleştirdik. Aynı zamanda olta balıkçılığı turnuvası, modifiye araç fuarı ve motosiklet yarışları ile festivalin alanı çok genişti. Sorgun ve Yozgat halkı bu tür festivalleri istiyor ve bu tür festivalleri de destekliyor. SORFEST sadece Yozgat'a hitap eden bir festival değil aynı zamanda Tokat, Amasya, Sivas ve Kayseri'ye yani Orta Anadolu'nun tamamına hitap eden bir festival. Dolayısıyla biz bu festivallerin devamını yaparak geleneksel hale getireceğiz. Festivalimiz sona erdi, biz de Sorgun halkı da çevre illerden gelen halkımız da mutlu." dedi.

Öte yandan festivalin son gecesinde sahne alan Ceza'nın konseri yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA

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