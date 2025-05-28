Sosyal Bilimler Lisesi'nde Yöresel Lezzetler Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sosyal Bilimler Lisesi'nde Yöresel Lezzetler Projesi

Sosyal Bilimler Lisesi\'nde Yöresel Lezzetler Projesi
28.05.2025 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'daki lisenin pansiyonunda, Türkiye’nin farklı yörelerine ait yemekler ve müzik sunuluyor.

Çankırı Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait lezzetleri tatma imkanı buluyor.

Okulun bahçesinde yer alan ve 125 öğrencinin kaldığı pansiyonda, "Yurdumun Lezzetleri Yurdumun Mutfağında" adıyla yaklaşık 1,5 yıl önce proje başlatıldı.

Projeyle her ay Türkiye'nin bir bölgesine ait yemek hazırlanarak, yöresel müzikler eşliğinde öğrencilere servis ediliyor.

Hem okulun aşçıları, hem de Çankırı Profesyonel Aşçılar Derneği ile yapılan protokol kapsamında dışarıdan destek veren aşçılar, çorbasından yemeğine, tatlısından tuzlusuna kadar yöresel yemekleri özenle hazırlıyor.

Projeyle öğrenciler gidip göremedikleri ve merak ettikleri bölgelerin lezzetleri, müzik kültürü, yaşayış biçimi hakkında bilgi sahibi olurken, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek okulda eğitim gören öğrenciler de kendi yörelerine ait yemeklerin özlemini gideriyor.

Okul Müdürü Volkan Kavak, AA muhabirine, okulda 385 öğrencinin eğitim aldığını, projeden pansiyonda yatılı kalan 125 öğrencinin istifade ettiğini söyledi.

Projeye, okulda yatılı kalan öğrencilerin evle alakalı hasretlerini giderebilmek, ev ortamı sağlayabilmek ve pansiyon ortamında öğrencilere daha sağlıklı ve güzel imkanlar sunabilmek için başladıklarını belirten Kavak, "Aslında yedi ay, yedi bölge üzerinden bir çalışma yapıyoruz. Örnek olarak söylersem, bugün mesela Doğu Anadolu mutfağıyla alakalı bir çalışmamız var. Buradaki amacımız, hem kültürel hem sanatsal hem de yöresel müziklerin ve damak tadının öğrencilerimizle beraber bu projeyle buluşturulmasıydı. Sosyal Bilimler Lisesi olarak geleceğin sosyal bilimcileri olacak öğrencilerimize kültürel bir aktarımın da sağlanmasını arzu ettik bu proje kapsamında." diye konuştu.

Projenin geçen sene başladığını hatırlatan Kavak, geçen yıl dört bölgenin yemeklerini öğrencilere sunduklarını, bu yıl 7 bölgenin tamamına ait yemekleri öğrencilere ikram ettiklerini dile getirdi.

Öğrencileri bölgeler konusunda bilgilendirdiklerini de anlatan Kavak, olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti.

Veliler ve öğrenciler projeyi takdirle karşıladı

Pansiyon Müdür Yardımcısı Derya Ekebaş da okulun pansiyonunda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen öğrencilerin kaldığını belirterek, "Pansiyonumuzda uyguladığımız bu proje kapsamında çeşitli bölgelerden gelen, yurdumuzda barınan öğrencilerimizin en azından kendi yörelerine ait özledikleri yemekleri yemeleri ya da yörelerine ait türküleri dinlemeleri bakımından bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Hem velilerimizden hem de öğrencilerimizden gayet olumlu dönüşler aldık." dedi.

Pansiyonda kalan 9. sınıf öğrencisi Furkan Sönmez de yürütülen projeden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Ülkenin 7 bölgesine gidemeyen öğrenciler oluyor. Böyle imkanlar çok sınırlı oluyor. Mesela ben bugün, beyran çorbası yememiştim, ilk defa tadacağım. Ege, Akdeniz, Marmara, İç Anadolu gibi farklı bölgelerin yemekleri çıktı. Bugün de son menümüz olan Doğu Anadolu Bölgesi menüsünü yiyeceğiz. İnsanlar bu yemekleri tatmak için binlerce kilometre gidiyor. Tabii ki bu imkana oturduğumuz yerde ulaşmamız, yani yurdumun mutfağında pişmesi bize ayrı bir incelik sunuyor." ifadelerini kullandı.

Çorum'dan gelen Mahir Eren Bahçıvan da herkesin her bölgeye gidip bu lezzetleri tatma imkanı bulamayacağını belirterek, en çok Marmara Bölgesi'nden İskender'i beğendiğini kaydetti.

Tosya'dan gelen Rümeysa Özkeskin de Ege Bölgesi'nde yapılan yaprak sarmasını çok beğendiğini, ayrıca çok merak ettiği İzmir bombası adlı tatlıyı da ilk kez pansiyonda yeme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Nevzat Ayaz, Gastronomi, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal Bilimler Lisesi'nde Yöresel Lezzetler Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip

13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
11:31
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
17:42
Çin’de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
Çin'de kimya fabrikasında patlama: 5 ölü, 19 yaralı
17:40
Bağcılar’da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
Bağcılar'da iş insanını takip edip 4 milyon lirayı gasbettiler
17:37
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
Damien Comolli, İtalyan devinin başına geçiyor
17:18
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı
İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı
17:17
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
Eşiyle birlikte çıktığı yaylada dev mantarlar buldu
17:13
Sergen Yalçın Galatasaray’ın Yenikapı’daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona
17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 13:50:19. #7.13#
SON DAKİKA: Sosyal Bilimler Lisesi'nde Yöresel Lezzetler Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.