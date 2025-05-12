Sosyal Güvenlik Haftası Töreni İzmir\'de

İzmir'de, toplumda sosyal güvenlik bilincinin artırılması amacıyla 13-19 Mayıs'ta kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende SGK İzmir Müdürü Hidayet Baydilli, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Baydilli, sosyal güvenlik bilincinin toplumun tüm kesimlerinde gelişmesi amacıyla bu haftanın önemli bir fırsat sunduğunu, 2025 yılı temasının "kayıt dışı istihdamla mücadele" olduğunu söyledi.

Baydilli, kayıt dışı istihdamın yalnızca çalışanın hak kaybına değil, aynı zamanda ülke ekonomisine zarar verdiğini ve haksız rekabete yol açtığını kaydederek, kayıtlı istihdamın güvenceli bir geleceğin teminatı olduğunu ifade etti.

Bu alandaki mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini dile getiren Baydilli, "Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle işveren ve çalışanlarımıza rehberlik edeceğiz, bilinç düzeyini artıracağız." dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da sosyal güvenlik sisteminin, toplumsal barışın ve ekonomik istikrarın temel dayanaklarından biri olduğunu belirtti.