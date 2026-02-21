Sosyal Medya Çocukları Suça Itiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sosyal Medya Çocukları Suça Itiyor

Sosyal Medya Çocukları Suça Itiyor
21.02.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Tuba Mutluer, suç örgütlerinin çocukları sosyal medya ile manipüle ettiğine dikkat çekti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Mutluer, suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden lüks yaşam ve sahte kahramanlık gösterileriyle çocukları manipüle ederek suça ittiği uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde Doç. Dr. Tuba Mutluer'in suç örgütlerinin sosyal medya aracılığıyla çocukları suça sürüklemesine ilişkin görüşlerine yer verildi.

Doç. Dr. Mutluer, AA muhabirine, sosyal medyada sunulan sahte kahramanlık ve güç gösterilerinin, çocukların ödül-dopamin mekanizmasını bozarak ciddi riskler oluşturduğunu söyledi.

Artık alkol ve madde gibi internet içeriğine, oyunlara ve sosyal medyaya yönelik bağımlılıkların söz konusu olduğunu belirten Mutluer, "Bu bağımlılıklar, özellikle erken dönemde maruz kalındığında beyin yapısında ciddi düzeyde farklılaşmalara yol açıyor." dedi.

Mutsuz çocuklar illüzyona inanıyor

Kısa yoldan para kazanma ve suç örgütü liderliği gibi içeriklerin çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğunu vurgulayan Mutluer, bu paylaşımların gerçeği yansıtmayan birer "illüzyon" olduğunu hatırlattı.

Mutluer, "Kısa yoldan para kazanma ya da bir suç örgütünün başı olma gibi durumlar, kahramanlık gibi sunuluyor. Çocuk, bu içerikleri hızla tüketiyor, zamanla bu tüketime bağımlılık geliştirdiği için daha fazlasını istiyor ve sonunda buna karşı tolerans geliştiriyor." diye konuştu.

Bu tür eğilimler gösteren çocukların çoğunun gerçek yaşamda mutsuz, içe dönük ve öz güven eksikliği yaşayan bireyler olduğuna dikkati çeken Mutluer, bu çocukların izledikleri içerikleri örnek aldıklarını kaydetti.

Mutluer, çocukların bu tarz içeriklerdeki "yükseltici" algıya bir illüzyon içinde inandığını ve zamanla bunu gerçek yaşamda sergilemeye başladığını anlatarak, "Henüz beyin yapısı yeterince gelişmediği için de bu durumu gerçeklik düzeyinde sorgulayamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür içeriklerin hem dizi formatında sunulmasını hem de sosyal medyada yaygınlaştırılmasını son derece zararlı bulduğunu dile getiren Mutluer, bunun çocukların gelişimi açısından ciddi riskler barındırdığına işaret etti.

Cezai ehliyet sınırı istismar ediliyor

Suç örgütlerinin çocukların cezai sorumluluğu olmadığı yaş dönemini istismar ettiğini belirten Mutluer, Türkiye'de 12 yaşından küçük çocukların cezai ehliyetinin bulunmadığını, 12-15 yaş döneminde ise birtakım profesyonellerce değerlendirme yapıldığını hatırlattı.

Bu durumun kötüye kullanıldığını dile getiren Mutluer, şöyle devam etti:

"Suç örgütleri, çocukları adeta bir araç gibi kullanıyor, onlara yanlış inanışlar ve kısa vadeli ödüller sunarak, düşünce olarak henüz yeterli fren sistemi gelişmemiş çocukları suça itiyor. 'Bundan bir şey olmaz, sen zaten herhangi bir ceza almayacaksın' algısıyla, çocukları korumak için koyduğumuz yasal sınırları ciddi biçimde ihlal ediyorlar."

Statü değil kayıp var

Suç şebekelerine dahil olan çocukların statü kazandıklarını düşündüklerini ancak aslında ciddi kayıplar yaşadıklarını dile getiren Mutluer, bu süreci şöyle anlattı:

"Bir, aile ortamından kopuyor. İki, okulda devamsızlık yapmaya başlıyor. Üç, çetevari kişilerle arkadaşlık kuruyor, bu da onun normal arkadaş çevresinden dışlanmasına yol açıyor ve giderek daha da yalnızlaşmasına neden oluyor. Bu ortamdan beslendikçe suça bir adım daha yaklaşıyor. İşledikçe de bu suçlar kahramanlık gibi gösterilerek sistem daha da pekişiyor. Dışlanma arttıkça kısır döngü derinleşiyor."

Mutluer, sosyal medya içeriklerinin beslediği bu kısır döngünün ancak erken fark edilmesi ve zamanında müdahaleyle kırılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal Medya Çocukları Suça Itiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı Her yerden su fışkırıyor 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
’Sevdiğim Sensin’ dizisinde tepki çeken sahne Akıllara Zeynep başkan geldi 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Bakan Gürlek açık açık söyledi Klavye delikanlılığı tarih oluyor Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı 11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı

11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:49
Murat Yıldırım’ı zorlayan bayılma sahnesi Partnerini kaldıramadı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
01:50
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:29:57. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyal Medya Çocukları Suça Itiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.