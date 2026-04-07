Sosyal Medya Dolandırıcılığına 27 Gözaltı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sahte yatırım siteleriyle dolandırıcılık yapan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden sponsorlu reklam içerikleri aracılığıyla oluşturdukları oltalama yöntemiyle sahte yatırım sitelerine yönlendirdikleri vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden "invescogrubu" isimli sponsorlu reklam içerikleri aracılığıyla oluşturdukları oltalama yöntemiyle sahte yatırım sitelerine yönlendirdikleri vatandaşları, yüksek kazanç vaadiyle dolandırarak yüksek miktarlarda haksız menfaat temin ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan finansal analizlerde, 27 şüpheliye ait 15 banka ve 4 kripto varlık hesabında yaklaşık 3 ay içinde yüksek miktarda işlem hacmi bulunduğu ve suçtan kaynaklı kazanç elde edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Başsavcılığın koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon yürütüldüğü aktarılan açıklamada, İstanbul merkezli Adana, Antalya, Bitlis, Edirne, Hatay ve Van'da 6 Nisan'da eş zamanlı arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama kararı verildiği, 8 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, İstanbul, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 18:54:23. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.