Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu tutuklandı

150 milyon liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddia edilmişti. Dün öğle saatlerinde Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti gözaltına alındı. Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Kıvanç ve Beril Talu çifti, Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Talu çifti, savcılık ifadelerinin ardından "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.