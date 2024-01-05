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İstanbul'da dolandırıcılık şikayetiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul'da dolandırıcılık şikayetiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Talu çiftinin dolandırıcılık şikayetiyle ilgili işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen çift, Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan Talu çifti, dolandırıcılık suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul\'da dolandırıcılık şikayetiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi
05.01.2024 - 15:36,
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İstanbul'da dolandırıcılık şikayetiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu, tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Haklarındaki dolandırıcılık şikayetiyle dün Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Talu çiftinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kıvanç ve Beril Talu, sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan Talu çifti "Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: AA
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İstanbul, Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da dolandırıcılık şikayetiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da dolandırıcılık şikayetiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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