Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve ablası Gülnihal Çiçek hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
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Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve ablası Gülnihal Çiçek hakim karşısına çıkacak

Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 22 sanık, 'suç örgütüne üye olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakim karşısına çıkacak. İddianamede, şüphelilerin 'Sazan Sarmalı' olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini uyguladığı belirtiliyor. Alisya Bahar Candan'a 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Gülnihal Çiçek'e ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

13.06.2024 13:07
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Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 22 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasının 4 Eylül'de Küçükçekmece Adliyesi'nde görülmesini kararlaştırdı.

İddianame

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık yer alıyor.

İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir elde etmek üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi olan şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "Sazan Sarmalı" olarak tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtiliyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e göre suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, sanık Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği aktarılıyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan hakkında "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Gülnihal Çiçek'in ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Diğer 20 sanık hakkında ise farklı suçlardan farklı oranlarda hapis cezası öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve ablası Gülnihal Çiçek hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve ablası Gülnihal Çiçek hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
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