Sosyal Medya Hakareti: Şüpheli Tutuklandı

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Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı'na, devlet erkanına ve vatandaşlara hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesabı üzerinden "hakaret" suçunu işlediği için gözaltına alınan T.G'nin (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlının tutuklanmasına karar verildi.

Olay

Emniyet ekiplerince yürütülen sanal devriyeler sırasında bir kişinin "hakaret" suçunu işlediğinin belirlenmesi üzerine inceleme başlatılmıştı.

Yapılan çalışmada şüphelinin, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere devlet görevlilerine ve ülkede yaşayan bazı vatandaşlara yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmişti.

Kimlik bilgileri belirlenen 49 yaşındaki T.G, dün Hatay'da gözaltına alınmıştı.