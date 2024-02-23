Sosyal Medya Mesajı Cinsel Taciz Olarak Değerlendirildi

Diyarbakır'da, sosyal medyadan fotoğrafını paylaşan tanımadığı genç kadına attığı mesaj "cinsel taciz" olarak değerlendirilen kişi hakkında, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık M.Ş.A. (37) hakkında hazırlanan iddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede müşteki Z.Y'nin (30), sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafa 28 Kasım 2023'te kalp ve alev emojisi ekleyerek "taş mısın mübarek" mesajı atan kişi hakkında, avukatı Doğan İpek aracılığıyla şikayetçi olduğu için soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Konya'da ikamet ettiği tespit edilen sanık M.Ş.A'nın emniyetteki ifadesine ilişkin iddianamede şunlar kaydedildi:
"Sosyal medyada gezinirken herkese hesabı açık olan kadına denk geldim. Paylaşmış olduğu fotoğraflara baktım. Kendisini beğendiğim için kalp ve alev emojisi ile 'taş mısın mübarek' diye mesaj attım. Amacım kimseyi taciz etmek, kimseye rahatsızlık vermek değildi. Zaten attığım mesaja geri dönüş yapmayınca ben de bir daha mesaj atmadım."
"Mesajdaki ifadelerin 'cinsel taciz' suçuna vücut vereceği anlaşılmıştır"
İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:
"Şüpheli savunmasında, olay günü müştekiyi sosyal medya uygulamasından gördüğünü, beğendiğini, mesaj attığını ikrar etmiştir. Mesajın içeriğinin şüphelinin ve müştekinin beyan ettiği ve müştekinin ekran görüntüsünü sunduğu belgeden de anlaşılacağı üzere alev, kalp emojisi ve 'taş mısın mübarek' şeklinde bir ifadeden ibaret olduğu tespit edilmiştir. Mesajdaki ifadelerin 'cinsel taciz' suçuna vücut vereceği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde hakkında kamu davası açmaya yeter ve nitelikte delil elde edildiği anlaşılmıştır. Şüphelinin mahkemenizde yargılaması yapılarak eylemine uyan sevk maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve dava olunur."
"Bizim için emsal teşkil etmektedir"
Müştekinin avukatı Doğan İpek, AA muhabirine, müvekkilinin, M.Ş.A'nın sosyal medya hesabından attığı mesajdan dolayı rahatsızlık duyduğunu söyledi.
Müvekkilinin mesaj içeriğine ilişkin aldığı çıktıyı kendisine ilettiğini anlatan İpek, M.Ş.A. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.
Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin tespit edilerek ifadesine başvurulduğunu dile getiren İpek, şunları kaydetti:
"Şüpheli ifadesinde, attığı mesajın 'cinsel taciz' suçunu teşkil edip etmediği hakkında bilgisinin olmadığını ve cinsel amaçla atmadığını beyan etse de savcılık tarafından 'cinsel taciz' suçu vuku bulunarak iddianame hazırlandı. Savcılığımızın bu duruma ilişkin emsal niteliğinde bir iddianame düzenleyerek, 'taş mısın mübarek' şeklindeki sözü 'cinsel taciz' suçu olarak kabul etmesi önem arz etmektedir. Toplumumuzda birçok kadın bu durumda rahatsızlık duymaktadır. Atılan mesajda sinkaflı sözcük olmasa bile kendilerini rahatsız eden kişilerin önüne geçmek ve işlenen suçun cezasız kalmaması amacıyla suç duyurusunda bulunabilirler. Bizim için emsal teşkil etmektedir. Sanığın en üst sınırdan ceza alması için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz."
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